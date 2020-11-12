Очей не відвести: Скарлетт Йоханссон підкорила красою в розкішних вбраннях від-кутюр

Актриса прикрасила нову обкладинку

Скарлетт Йоханссон, яка минулого року посіла перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних актрис за версією Forbes, - бажаний гість будь-якого глянцю. Отримати 35-річну актрису для святкового грудневого номера в цьому році вдалося австралійському Marie Claire.



Нова обкладинка зірки (фото: instagram.com/marieclaireau)

В інтерв'ю актриса торкнулася як теми кар'єри, розповівши про нову роль у фільмі "Чорна вдова", так і особистого життя. Першим ділом актриса згадала, що цей рік для неї, як і для багатьох, був дуже важким. "Це такий непевний час, і з цим пов'язано безліч злетів і падінь - і занепокоєння, - сказала вона. - Як і багато інших людей, моє життя різко зупинилася. Це було дуже складно".

Скарлетт також не оминула тему материнства, розповівши про свою 6-річну дочку Роуз. "Коли я росла, не було жінок-супергероїв... Жанр супергероїв повністю розкрився за останнє десятиліття. Приємно бачити, як ваші діти надихаються зразками для наслідування, які більше, ніж ви могли собі уявити. Ці персонажі розсовують межі і роблять можливим те, що було неможливо, коли я була дитиною".

Також вона додала, що дочка в курсі її робіт і персонажів: "Це прогресивно і весело! Моя донька така маленька, але вона поінформована про все... Якщо б ви запитали Роуз, хто виграє бій між Чорною вдовою і Капітаном Америкою, вона виразно відповість "Чорна вдова", що дуже круто. Вона, напевно, упереджена!".

Скарлетт як завжди прекрасна (фото: marieclaire.com.au)

У фотосесії для глянцю одна з найкрасивіших актрис Голівуду позує в розкішних образах. Блідо-рожеве плаття, розшите пір'ям, чорне, що оголює плечі, а також насиченого винного відтінку - всі вони зробили образ героїні нового номера шикарним і святковим. В додаток до них актрисі підібрали аксесуари від кращих брендів.

Нагадаємо, нещодавно 35-річна актриса таємно вийшла заміж втретє.