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Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

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Пятница 17 сентября 2021 13:34
Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Итак, проблема голых щиколоток и носков, что же делать? Стилист Анна Мишаевна не видит проблем, ведь тут есть несколько решений: правильная обувь, носки/чулки или длинные брюки.

Как и с чем правильно сочетать обувь в осенне-зимний период, она рассказала на своей странице в Instagram.

Голые щиколотки или носки: как носить

  • Носим носки с лоферами - новое любимое сочетание студентов и героев streetstyle-хроник. Носим лоферы с высокими теплыми носками, или с высокими черными гольфами, сделав этот тандем настоящим трендом. Если для вас это слишком смело - замените черные плотные носки на серые или коричневые.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • К укороченным брюкам/джинсам носим ботильоны/ботинки.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • Носим носки в тон обуви.
  • Носим цветные или с принтом носки, смелое решение, не каждый решится, но попробовать можно, вдруг понравятся.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • Носим белые носки, ну допустим черные лоферы или брогги с белыми носками.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • Носим прикольные и теплые носки. С грубыми ботинками будет круто.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • Носим тонкие капроновые носочки, ну допустим в горошек, или с каким то принтом, или с валанчиками или прям как гольфы длинные до колен.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

  • Можно носить телесные гольфы с небольшим ден и будет ощущение голых щиколоток.

Голые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувьГолые щиколотки или носки? Стилист рассказала, с чем правильно сочетать обувь

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Ну и помните, здоровье превыше всего!

Раньше стилист показала лучшие образы для школьниц на осень 2021.

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