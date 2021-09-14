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На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

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Вторник 14 сентября 2021 20:05
На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀ Стильная школьница (фото: instagram.com/kristinapimenova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Школа и университет - то самое место, где можно продемонстрировать не только свои знания по предметам, а еще и стильные, яркие и актуальные луки.

Стилистка Яна Лунькова в своем Instagram показала топ образов для школьниц и студенток 2021.

Самое главное - использовать актуальные вещи, тогда даже самый простой образ (брюки + рубашка / водолазка / джемпер) будет выглядеть очень стильно. Конечно, помним про аксессуары для завершенности образа.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀Подойдет и школьницам, и студенткам (фото: instagram.com/kristinapimenova)

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Топ стильних луков в школу и универ

Образ с кардиганом и платьем / юбкой - на каждый день.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Брючный костюм с топом - стильно и комфортно.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Лук с пуловером - с джинсами, с брюками.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Брючный костюм и футболка - актуально и ярко.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Гольфы, жилетки, не забудьте про нужную прическу, например, косы или пучок.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Брюки актуального кроя с кардиганом и рубашкой - для вау-эффекта.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Лук с юбкой и жилетом - и с сапогами, и с туфлями.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Джинсы тоже можно обыграть с разным верхом и разной обувью.

На учебу как на праздник: стилист показала топ ярких образов для школьниц и студенток⠀

Как стильно одеться в школу в 2021 (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раньше стилист рассказала, какое пальто выбрать на осень 2021.

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