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От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье

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Воскресенье 20 июня 2021 18:09
От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом 2021 в тренде будут самые разнообразные принты, от гороха до полосочки. И даже всеми любимый леопард. Но вот как выбрать, какой нужен именно тебе - и как его потом носить?

Об этом в своем Instagram рассказал дизайнер Андре Тан.

Тан подчеркнул, что принт способен нарушить пропорции фигуры и даже добавить пару лишних кило (хорошо, что визуально!), так что выбирать рисунок нужно с умом.

Как правильно выбрать и носить принт

1. Горошек. Именно этот принт добавляет нежелательные лишние кило. Обыграть это можно так: выбирайте такой рисунок для блузки, если хочется сделать визуально грудь больше.

От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье2. Цветочный принт. Универсальный вариант, который подойдет всем, - это мелкие и среднего размера цветы. Крупные же стоит выбирать только стройным девушкам, а также тем, у кого невысокий рост.

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От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье

3. Полосочка. Горизонтальные полосы помогают создать идеальные пропорции для любой фигуры. На пышных формах идеально смотрится вертикальная тонкая (это важно) полоска.

От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье

Главное - выбрать "свой" принт, тогда и комплиментов не оберетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4. Леопард. Принт для самых смелых. В него дизайнер советует "облачать" только те части тела, в которых вы уверены на все сто - тогда рисунок сработает вам во благо.

Раньше Андре Тан показал, как лучше всего носить белую рубашку этим летом.

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