Від гороху до смужки: Андре Тан розповів, як правильно вибрати принт на сукню

Влітку 2021 в тренді будуть найрізноманітніші принти, від гороху до смужки. І навіть всіма улюблений леопард. Але ось як вибрати, який потрібен саме тобі - і як його потім носити?

Тан підкреслив, що принт здатний порушити пропорції фігури і навіть додати пару зайвих кіло (добре, що візуально!), тож вибирати манюнок потрібно з розумом.

Про це у своєму Instagram розповів дизайнер Андре Тан.

1. Горошок. Саме цей принт додає небажані зайві кіло. Обіграти це можна так: вибирайте такий малюнок для блузки, якщо хочеться зробити візуально груди більшими.

2. Квітковий принт. Універсальний варіант, який підійде всім, - це дрібні і середнього розміру квіти. Великі ж варто вибирати тільки струнким дівчатам, а також тим, у кого невисокий зріст.

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3. Смужечка. Горизонтальні смуги допомагають створити ідеальні пропорції для будь-якої фігури. На пишних формах ідеально виглядає вертикальна тонка (це важливо) смужка.

Головне - вибрати "свій" принт, тоді і компліментів не оберетеся (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4. Леопард. Принт для найсміливіших. У нього дизайнер радить "одягати" тільки ті частини тіла, в яких ви впевнені на всі сто - тоді малюнок спрацює вам на благо.