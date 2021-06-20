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От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье

Автор: Татьяна Турчаникова

Летом 2021 в тренде будут самые разнообразные принты, от гороха до полосочки. И даже всеми любимый леопард. Но вот как выбрать, какой нужен именно тебе - и как его потом носить?

Об этом в своем Instagram рассказал дизайнер Андре Тан.

Тан подчеркнул, что принт способен нарушить пропорции фигуры и даже добавить пару лишних кило (хорошо, что визуально!), так что выбирать рисунок нужно с умом.

Как правильно выбрать и носить принт

1. Горошек. Именно этот принт добавляет нежелательные лишние кило. Обыграть это можно так: выбирайте такой рисунок для блузки, если хочется сделать визуально грудь больше.

2. Цветочный принт. Универсальный вариант, который подойдет всем, - это мелкие и среднего размера цветы. Крупные же стоит выбирать только стройным девушкам, а также тем, у кого невысокий рост.

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3. Полосочка. Горизонтальные полосы помогают создать идеальные пропорции для любой фигуры. На пышных формах идеально смотрится вертикальная тонкая (это важно) полоска.

Главное - выбрать "свой" принт, тогда и комплиментов не оберетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4. Леопард. Принт для самых смелых. В него дизайнер советует "облачать" только те части тела, в которых вы уверены на все сто - тогда рисунок сработает вам во благо.

Раньше Андре Тан показал, как лучше всего носить белую рубашку этим летом.

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