От гороха до полоски: Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье

1. Горошек. Именно этот принт добавляет нежелательные лишние кило. Обыграть это можно так: выбирайте такой рисунок для блузки, если хочется сделать визуально грудь больше.

2. Цветочный принт. Универсальный вариант, который подойдет всем, - это мелкие и среднего размера цветы. Крупные же стоит выбирать только стройным девушкам, а также тем, у кого невысокий рост.

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3. Полосочка. Горизонтальные полосы помогают создать идеальные пропорции для любой фигуры. На пышных формах идеально смотрится вертикальная тонкая (это важно) полоска.

Главное - выбрать "свой" принт, тогда и комплиментов не оберетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

4. Леопард. Принт для самых смелых. В него дизайнер советует "облачать" только те части тела, в которых вы уверены на все сто - тогда рисунок сработает вам во благо.