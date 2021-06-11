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Горячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительную фигуру в стильном наряде

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США, Пятница 11 июня 2021 21:34
Горячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительную фигуру в стильном наряде Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм выложила в сеть новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться. А также, безусловно, соблазнительную фигуру.

Модель выложила целую серию фото с разных ракурсов.

Эшли Грэм надела черный облегающий топ на тонких бретельках, который сделал акцент на ее пышной груди. А сверху накинула полупрозрачную рубашку ярко-желтого оттенка, которая отлично сочетается с золотистым загаром ее кожи. Модель не забыла и про трендовые аксессуары. Так, она выбрала колье-цепочку из золота, украшенное крупными подвесками. В комплекте к ним шли и серьги такой же формы.

Горячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительную фигуру в стильном нарядеГорячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительную фигуру в стильном нарядеГорячая мамочка: Эшли Грэм показала соблазнительную фигуру в стильном наряде

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли, которая давно стала лицом известной косметической марки, сделала легкий макияж с помощью продуктов бренда. А волосы уложила легкими структурированными локонами. Получилось невероятно стильно и эффектно - берем на заметку!

"Вау", "Ты прекрасна", "Научи меня делать макияж", "Удивительная", "Я просто хочу уметь так же одеваться", "Мое вдохновение… Ты выглядишь удивительно", "Невероятна", "Так сексуальна", "Восхитительная малышка", - пишут ей обожающие ее поклонники.

Ранее Грэм показала соблазнительный лук в духе Мэрилин Монро.

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