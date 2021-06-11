Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранні

Ешлі Грем виклала в мережу новий образ , який підкреслив її вміння одягатися. А також, безумовно, спокусливу фігуру.

Ешлі Грем одягла чорний облягаючий топ на тонких бретельках, який зробив акцент на її пишних грудях. А зверху накинула напівпрозору сорочку яскраво-жовтого відтінку, яка відмінно поєднується з золотистим засмагою її шкіри. Модель не забула і про трендові аксесуари. Так, вона вибрала кольє-ланцюжок із золота, прикрашене великими підвісками. У комплекті до них йшли і сережки такої ж форми.

Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, яка давно стала обличчям відомої косметичної марки, зробила легкий макіяж за допомогою продуктів бренду. А волосся уклала легкими структурованими локонами. Вийшло неймовірно стильно і ефектно - беремо до уваги!

"Вау", "Ти прекрасна", "Навчи мене робити макіяж", "Дивовижна", "Я просто хочу вміти так само одягатися", "Моє натхнення... Ти виглядаєш дивно", "Неймовірна", "Така сексуальна", "Чудова мала", - пишуть моделі шанувальники, що просто обожнюють її.