ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранні

Новость на русском →
США, П'ятниця 11 червня 2021 21:34
Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем виклала в мережу новий образ, який підкреслив її вміння одягатися. А також, безумовно, спокусливу фігуру.

Модель виклала цілу серію фото з різних ракурсів.

Ешлі Грем одягла чорний облягаючий топ на тонких бретельках, який зробив акцент на її пишних грудях. А зверху накинула напівпрозору сорочку яскраво-жовтого відтінку, яка відмінно поєднується з золотистим засмагою її шкіри. Модель не забула і про трендові аксесуари. Так, вона вибрала кольє-ланцюжок із золота, прикрашене великими підвісками. У комплекті до них йшли і сережки такої ж форми.

Гаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранніГаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранніГаряча матуся: Ешлі Грем показала спокусливу фігуру в стильному вбранні

Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, яка давно стала обличчям відомої косметичної марки, зробила легкий макіяж за допомогою продуктів бренду. А волосся уклала легкими структурованими локонами. Вийшло неймовірно стильно і ефектно - беремо до уваги!

"Вау", "Ти прекрасна", "Навчи мене робити макіяж", "Дивовижна", "Я просто хочу вміти так само одягатися", "Моє натхнення... Ти виглядаєш дивно", "Неймовірна", "Така сексуальна", "Чудова мала", - пишуть моделі шанувальники, що просто обожнюють її.

Раніше Грем показала спокусливий лук у дусі Мерилін Монро.

Читайте LITE в Google News
Новини України Мода красота фигура стиль мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суперкомп'ютер визначив долю України на Євро 2020. Шевченко "накаркав"?
Суперкомп'ютер визначив долю України на Євро 2020. Шевченко "накаркав"?