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Горячая парочка: Барбара Палвин снялась в пикантной фотосессии в компании любимого

Автор: Lite

Звезды украсили новую обложку

Барбара Палвин украсила новую обложку – модель в компании своего бойфренда Дилана Спроуса снялась для нового номера Numéro Netherlands. Съемка получилась провокационной и стильной. Барбара предстала в образе соблазнительной танцовщицы, примерив золотистое боди с бахромой.

Палвин смотрелась как всегда просто обворожительно: полуобнаженная грудь "ангела" Victoria's Secret, роскошные бедра и стройные ноги просто свели с ума подписчиков. Особенно горячо она смотрелась на фоне своего одетого в белый костюм бойфренда. А постановка добавила романтичную нотку. Парень с микрофоном в руках исполнял своей возлюбленной песни, стоя на коленях…

Пара украсила новую обложку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

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Барбара запостила обложки у себя в блоге и поблагодарила всех причастных к процессу их создания. "Это так прекрасно", – не удержалась одной из первых молодая мама Джиджи Хадид. К ней присоединились и остальные пользователи сети. "Вау, вы нереальные, ребята", "Какая ты красивая", "Это божественно красиво", "Какая пара", "Вы моя любимая парочка"…

Новая фотосессия Барбары (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Позже Барбара добавила новые фото с другой фотосессии. Модель снята крупным планом, демонстрируя совершенные черты лица, которые визажисты подчеркнули с помощью яркой помады и легких теней. В качестве подписи Барбара добавила эмодзи в виде поцелуя.

Ранее девушка снялась для новой промо-кампании рождественской линии белья от Victoria's Secret. Фотосессия вышла весьма горячей!

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