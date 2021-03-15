Грэмми 2021: самые яркие и самые нелепые наряды на красной дорожке
63-я церемония Грэмми стала по-настоящему грандиозной, несмотря на пандемию. А возможно, именно благодаря ей: многие знаменитости так соскучились по выходам на красные дорожки, что успели поменять за вечер несколько образов.
Любуемся самыми яркими и самыми неоднозначными из них!
Классические вечерние, соблазнительные кожаные, жизнерадостные цветочные... Каких только платьев не было на красной дорожке одной из самых престижных премий в мире! Кажется, знаменитости решили вовсю оторваться после затяжной зимы и карантина.
Пожалуй, главной звездой церемонии тала Дуа Липа со своими тремя нарядами. Девушка сумела покорить сердца всех модных изданий и фанатов мероприятия. Также отлично заявила о себе Бейонсе, которая к тому же стала триумфатором по количеству статуэток. В числе запоминающихся звезд были и Ноа Сайрус со своим дизайнерским нарядом, Doja Cat в образе "Жар-птицы", а также как всегда оригинальная Билли Айлиш. Другие яркие и стильные образы ищите ниже.
Дуа Липа (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Doja Cat (фото: instagram.com/recordingacademy)
Ноа Сайрус (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Деби Нова (фото: instagram.com/recordingacademy)
Megan Thee Stallion (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Билли Айлиш (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Лиззо (фото: instagram.com/recordingacademy)
Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)
Что касается неоднозначных нарядов, им тоже нашлось место на красной дорожке. Тем не менее, звезды на то и звезды, чтобы дать повод о себе говорить.
Фиби Бриджерс (фото: instagram.com/recordingacademy)
Лиззо (фото: instagram.com/recordingacademy)
CHIKA (фото: instagram.com/recordingacademy)
Ранее мы писали, кто из мужчин сумел выделиться стильным образом на церемонии.