Грэмми 2021: самые яркие и самые нелепые наряды на красной дорожке

63-я церемония Грэмми стала по-настоящему грандиозной, несмотря на пандемию. А возможно, именно благодаря ей: многие знаменитости так соскучились по выходам на красные дорожки, что успели поменять за вечер несколько образов.

Классические вечерние, соблазнительные кожаные, жизнерадостные цветочные... Каких только платьев не было на красной дорожке одной из самых престижных премий в мире! Кажется, знаменитости решили вовсю оторваться после затяжной зимы и карантина.

Пожалуй, главной звездой церемонии тала Дуа Липа со своими тремя нарядами. Девушка сумела покорить сердца всех модных изданий и фанатов мероприятия. Также отлично заявила о себе Бейонсе, которая к тому же стала триумфатором по количеству статуэток. В числе запоминающихся звезд были и Ноа Сайрус со своим дизайнерским нарядом, Doja Cat в образе "Жар-птицы", а также как всегда оригинальная Билли Айлиш. Другие яркие и стильные образы ищите ниже.

Дуа Липа (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Doja Cat (фото: instagram.com/recordingacademy)

Ноа Сайрус​​​​​​​ (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images​​​​​​​)

Деби Нова (фото: instagram.com/recordingacademy)

Megan Thee Stallion (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images​​​​​​​)

Билли Айлиш (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images​​​​​​​)

Лиззо (фото: instagram.com/recordingacademy)

Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)

Что касается неоднозначных нарядов, им тоже нашлось место на красной дорожке. Тем не менее, звезды на то и звезды, чтобы дать повод о себе говорить.

Фиби Бриджерс (фото: instagram.com/recordingacademy)

Лиззо (фото: instagram.com/recordingacademy)