Греммі 2021: найяскравіші та найбільш безглузді вбрання на червоній доріжці
63-я церемонія Греммі стала по-справжньому грандіозною, незважаючи на пандемію. А можливо, саме завдяки їй: багато знаменитостей так скучили за виходами на червоні доріжки, що встигли поміняти за вечір кілька образів.
Милуємося найяскравішими і найбільш неоднозначними з них!
Класичні вечірні, спокусливі шкіряні, життєрадісні квіткові - яких тільки суконь не було на червоній доріжці однієї з найпрестижніших премій у світі! Здається, знаменитості вирішили по повній відірватися після затяжної зими і карантину.
Мабуть, головною зіркою церемонії тала Дуа Ліпа зі своїми трьома образами. Дівчина зуміла підкорити серця всіх модних видань і фанатів заходу. Також відмінно заявила про себе Бейонсе, яка до того ж стала тріумфатором за кількістю статуеток. У числі стильних зірок були і Ноа Сайрус зі своїм дизайнерським луком, Doja Cat в образі "Жар-птиці", а також як завжди оригінальна Біллі Айліш. Інші яскраві та стильні образи шукайте нижче.
Дуа Ліпа (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Doja Cat (фото: instagram.com/recordingacademy)
Ноа Сайрус (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Дебі Нова (фото: instagram.com/recordingacademy)
Megan Thee Stallion (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Біллі Айлиш (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)
Ліззо (фото: instagram.com/recordingacademy)
Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)
Що стосується неоднозначних луків, їм теж знайшлося місце на червоній доріжці. Тим не менш, зірки на тей зірки, щоб дати привід про себе говорити.
Фібі Бриджерс (фото: instagram.com/recordingacademy)
Ліззо (фото: instagram.com/recordingacademy)
CHIKA (фото: instagram.com/recordingacademy)
Раніше ми писали, хто з чоловіків зумів виділитися стильним образом на церемонії.