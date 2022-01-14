Не Birkin единой: современные бренды сумок, которые знаменитости выбирают носить в 2022 (фото)
Все мы наслышаны об it bags – дорогие сумки от всемирно известных брендов, Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior считаются эталоном стиля и стоят целые состояния.
Эти сумки выполнены вручную из натуральных материалов, часто под заказ. "Простому смертному" такую могут и не продать, как минимум, нужно быть постоянным клиентом бренда.
А вот знаменитости всегда тратили на них баснословные деньги: помимо статуса, такая сумка считается отличной инвестицией – со временем цена на нее только возрастает.
Но в 2022 на первый план выходит комфорт, экологичность и функциональность.
Наряду с сумками от признанных модных домов, все популярнее становятся изделия современных брендов, которые подходят на каждый день, они легкие и практичные, а еще – долговечные и, конечно же, стильные.
На какие сумки предпочитают сегодня тратиться селебрети, рассказал vogue.com.
Пять многообещающих брендов, которые уже сейчас заставили it bags "подвинуться"
- Porto
Эти сумки выполнены вручную из тончайшей кожи, что делает изделие практически невесомым. В такой сумочке много не унесешь, но самое главное поместится: ключи, телефон и карта. Некоторые модели, при желании, трансформируются в сумки побольше.
Бренд быстро приобрел популярность среди женщин, которые ценят роскошь, но комфорт и простота для них тоже – не на последнем месте.
Стоимость такой сумки: около $ 195 (фото: porto-studio.com)
В настоящее время представлены всего два размера сумки, в четырех нейтральных цветах. Создатели обещают, что никогда не станут "создавать новизну ради новизны", захламляя тем самым планету еще больше. Респект!
Стоимость такой сумки: около $ 250 (фото: porto-studio.com)
- Savette
Создательница этих сумок Эми Зурек признается, что почувствовала: миру не хватает роскошных сумок с минималистичным дизайном, но без ощущения анонимности, как у вневременных брендов, вроде Hermès.
Стоимость такой сумки: около $ 2 150 (фото: porto-studio.com)
Поэтому отличительными чертами сумок стали нестандартная фурнитура и форма, хотя встречаются среди сумок и вполне классические модели.
Стоимость такой сумки: около $ 1735 (фото: net-a-porter.com)
Принцип "меньше, но лучше" тоже близок Зурек, моделей сумок не так много, они легко трансформируются благодаря ремешку. Бренд не стремится выпускать коллекцию за коллекцией, отдавая предпочтение качеству.
- Mas
Создательница Mas, новой линии структурных кожаных сумок, поощряет захвативший мир тренд на медленную моду. Бренд производит ограниченные партии сумок, а для изделий выбирает материалы от этичных поставщиков.
Стоимость такой сумки: около $ 1200 (фото: themasfamily.com)
Каждая сумка делается вручную, по убеждению дизайнера, это придает изделию целостности и долговечности, чем не инвестиция?
Стоимость такой сумки: около $ 1200 (фото: themasfamily.com)
- Neous
Первая сумка этого бренда увидела свет в 2017 году. Женственные сексуальные линии изделий тут же привлекли к себе внимание знаменитостей. Затем пришли геометрические формы, которые сразу же "разлетелись" по соцсетям самых стильных модниц. И понеслось!
Стоимость такой сумки: около $ 695 (фото: net-a-porter.com)
Стоимость такой сумки: около $ 455 (фото: net-a-porter.com)
Изделия отличаются выносливостью, натуральная кожа обрабатывается независимыми мастерами с использованием вековых традиционных технологий. Так что такую сумочку можно даже оставить в наследство.
- Advene
Advene – это натуральные материалы, тщательно продуманные детали, а также этическое производство. При изготовлении сумок используются инновационные технологии, а изъятие отходов является одним из приоритетов бренда.
Стоимость такой сумки: $ 395 (фото: advenedesign.com)
Стоимость такой сумки: $ 445 (фото: advenedesign.com)
Лаконичная и современная линия сумок никогда не выйдет из моды: Edge – классическая сумка через плечо, продуманная конструкция которой позволяет легко помещаться под мышкой; Trench – сумка плоской формы, которая идеально подходит для упаковки вещей; Age bag – сумка с длинной ручкой и треугольным карманом, который с помощью магнитной застежки раскладывается в удобную сумку-ведро. В комплект входит плечевой ремень для дополнительной универсальности.
Стоимость такой сумки: $ 495 (фото: advenedesign.com)
Кендал Дженнер (фото: instagram.com/advene_design)
Поклонницами бренда давно стали Хайли Бибер и Кендал Дженнер.
Хайли Бибер (фото: instagram.com/advene_design)
Раньше стилист показала, как носить одежду с пайетками в 2022 году, настоящий хит.