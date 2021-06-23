Хейлі Бібер похвалилася сталевим пресом на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном

Знамените на весь світ подружжя Джастін і Хейлі Бібер останні кілька днів стали героями світських хронік. Все тому, що пара вирушила в Париж. Закохані побували на кількох великих подіях: традиційному міському музичному фестивалі Fête de la musique, а також відкритті відреставрованого універмагу Samaritaine.

Крім прогулянок по місту, вони нанесли кілька значущих візитів. Наприклад, зустрілися з президентом Франції та його дружиною .

Варто відзначити, що навіть заради відповідальної події 24-річна Хейлі не стала зраджувати своїй любові до відвертих образів. Дівчина вирушила на зустріч в Єлисейський палац в бежевій сукні LaQuan Smith з ліфом і трикутним вирізом на животі, продемонструвавши залізний прес. Доповнили його босоніжки Femme зі шнурівкою, невелика сумочка від Little Liffner, а також вузькі сонцезахисні окуляри. А ось її 27-річний чоловік вибрав образ класичний - він з'явився на публіці в костюмі Celine.

Хейлі та Джастін Бібер на зустрічі з президентом Франції (фото: instagram.com/justinbieber)

У своєму блозі співак виклав фото з президентом Франції Еммануелем Макроном і Бріжит Макрон. Правда, не став коментувати дане фото, залишивши фанатів здогадуватись, про що йшла бесіда з главою держави.

Хейлі і Джастін в ресторані (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейлі, в свою чергу, виклала відверте фото з ресторану: вони з чоловіком пристрасно цілуються, сидячи за столиком.