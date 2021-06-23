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Хейли Бибер похвасталась стальным прессом на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Автор: RBC.UA

Знаменитые на весь мир супруги Джастин и Хейли Бибер последние несколько дней стали героями светских хроник. Все потому, что пара отправилась в Париж. Влюбленные побывали на нескольких крупных событиях: традиционном городском музыкальном фестивале Fête de la musique, а также открытии отреставрированного универмага Samaritaine.

Помимо прогулок по городу, они нанесли несколько значимых визитов. К примеру, встретились с президентом Франции и его женой.

Стоит отметить, что даже ради ответственного события 24-летняя Хейли не стала изменять своей любви к откровенным нарядам. Девушка отправилась на встречу в Елисейский дворец в бежевом платье LaQuan Smith с лифом и треугольным вырезом на животе, продемонстрировав железный пресс. Дополнили его босоножки Femme со шнуровкой, небольшая сумочка от Little Liffner, а также узкие солнцезащитные очки. А вот ее 27-летний муж выбрал образ классический – он появился на публике в костюме Celine.

Хейли и Джастин Биберы на встрече с президентом Франции (фото: instagram.com/justinbieber)

В своем блоге певец выложил фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон. Правда, не стал комментировать данное фото, оставив фанатов в недоумении, о чем шла беседа с главой государства.

Хейли и Джастин в ресторане (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли, в свою очередь, выложила откровенное фото из ресторана: они с мужем страстно целуются, сидя за столиком.

Также мы писали о правилах питания Хейли, которые помогает ей оставаться в прекрасной форме.

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Джастин Бибермужмодель