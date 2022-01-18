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Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 16:22
Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт Звезды учат носить леопардовую расцветку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольвия Агаркова

Хоть леопардовый принт не входит из моды уже несколько десятилетий к ряду, но в каждом новом сезоне дизайнеры предлагают разные способы "носки" этой претенциозной расцветки.

Чтобы оставаться в тренде, а не выглядеть старомодно или того хуже - вульгарно, стоит учесть главные подиумные тенденции и взять на вооружение опыт звезд, которые уже успел "распробовать" хищный рисунок.

Lite собрал образы зарубежжных и украинских знаменитостей, которые любят и умеют ность "опасный" анималье.

В сумбурные 90-ые яркой приверженкой леопарда была стильная легенда подиумов Кейт Мосс. Именно она "вывела в свет" леопардовые наряды, сделав их мейнстримом. В те же 90-ые с подачи Roberto Cavalli, Alaïa и Dolce & Gabbana леопардовый принт пережил бум и тогда стал визитной карточкой брендов.

Триумфальное возвращение хищного рисунка можно расценивать как реверанс в сторону 90-х, сентиментальность дизайнеров или просто неизбежность цикличности моды.

Так, в этом сезоне Etro, Dsquared2, R13, Dolce&Gabbana, Saint Laurent и другие "реанимировали" меховое пальто с леопардовым рисунком – прямые силуэты, классический крой, все лаконично и ничего лишнего.

"Хищные" эко-шубы уже есть у Натальи Могилевской, Кендалл Дженнер, неувядающей Шэрон Стоун и похудевшей красотки Адель, а мы берем на вооружение их манеру стилизовать этот животный рисунок.

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Кендалл Дженнер умеет носить хищный принт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

У Натальи в гардеробе есть не только леопардовое пальто, но и множество других вещей с этим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Шэрон Стоун в леопардовой шубе - сама элегантность (фото: instagram.com/sharonstone)

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Адель выбрала ультра трендовое пальто с леопардовым рисунком для свидания (скриншот: instagram.com/adeleiloveu)

При неграмотной и неумелой стилизации леопардовый принт может смотреться вульгарно и добавлять образу дешевизну, именно поэтому с ним стоит обходиться особо осторожно.

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Актриса Бьянка Брандолини перестаралась с акцентами - перья и хищный принт сделала образ дешевым и кричащим (скриншот: instagram.com/biancabrandolini)

Стилисты советуют в образе с леопардовым "характером" избегать других принтов и пестрых цветов. Лучше комбинировать хищный рисунок с монохромными деталями гардероба.

Пример, как стильно это сделать может преподать Даша Астафьева, которая не скрывает: леопард – ее фаворит. В гардеробе звезды с этим анималистическим принтом есть все – от бикини до шелкового легкого брючного костюма.

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Даша укломплектовала свой гардероб вещами с "опасным" принтом (фото: instagram.com/da_astafieva)

К "леопарду" неравнодушны и Миша Романова, а также Оля Полякова.

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Хищницы в городе: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астафьева учат грамотно носить трендовый леопардовый принт

Оля Полякова и Миша Романова также "соблазнились" на леопардовый рисунок (фото: instagram.com/misharomanova; instagram.com/polyakovamusic )

Напомним, что ранее мы рассказывали, как звезды носят тренд "блейзер без бра".

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Наталья Могилевская Даша Астафьева Кендалл Дженнер Модные тренды
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