Хижачки в місті: Кендалл Дженнер, Адель, Даша Астаф'єва вчать грамотно носити трендовий леопардовий принт
Хоч леопардовий принт не виходить з моди вже кілька десятиліть, але в кожному новому сезоні дизайнери пропонують різні способи "носіння" цього претензійного забарвлення.
Щоб залишатися в тренді, а не виглядати старомодно або того гірше - вульгарно, варто врахувати головні подіумні тенденції і взяти на озброєння досвід зірок, які вже встиг "розкуштувати" хижий малюнок.
Lite зібрав образи зарубіжних та українських знаменитостей, які люблять і вміють ности "небезпечний" анімальє.
У сумбурні 90-ті яскравою прихильницею леопарда була стильна легенда подіумів Кейт Мосс. Саме вона "вивела в світ" леопардові наряди, зробивши їх мейнстрімом. У ті ж 90-ті з подачі Roberto Cavalli, Alaïa і Dolce & Gabbana леопардовий принт пережив бум і тоді став візитною карткою брендів.
Тріумфальне повернення хижого малюнка можна розцінювати як реверанс у бік 90-х, сентиментальність дизайнерів або просто неминучість циклічності моди.
Так, в цьому сезоні Etro, Dsquared2, R13, Dolce&Gabbana, Saint Laurent і інші "реанімували" хутряне пальто з леопардовим малюнком – прямі силуети, класичний крій, все лаконічно і нічого зайвого.
"Хижі" еко-шуби вже є у Наталії Могилевської, Кендалл Дженнер, нев'янучої Шерон Стоун і схудлої красуні Адель, а ми беремо на озброєння їх манеру стилізувати цей тваринний малюнок.
Кендалл Дженнер вміє носити хижий принт (фото: instagram.com/kendalljenner)
У Наталії в гардеробі є не тільки леопардове пальто, але і безліч інших речей з цим принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шерон Стоун в леопардовій шубі - сама елегантність (фото: instagram.com/sharonstone)
Адель вибрала ультра трендове пальто з леопардовим малюнком для побачення (скріншот :instagram.com/adeleiloveu)
При неграмотній і невмілій стилізації леопардовий принт може виглядати вульгарно і додавати образу дешевизну, саме тому з ним варто обходитися особливо обережно.
Актриса Бьянка Брандоліні перестаралася з акцентами - пір'я і хижий принт зробила образ дешевим і кричущим (скріншот: instagram.com/biancabrandolini)
Стилісти радять в образі з леопардовим "характером" уникати інших принтів і строкатих кольорів. Краще комбінувати хижий малюнок з монохромними деталями гардеробу.
Приклад, як стильно це зробити може дати Даша Астаф'єва, яка не приховує: леопард – її фаворит. У гардеробі зірки з цим анімалістичним принтом є все - від бікіні до шовкового легкого брючного костюма.
Даша укломплектувала свій гардероб речами з "небезпечним" принтом (фото: instagram.com/da_astafieva)
До "леопарда" небайдужі і Міша Романова, а також Оля Полякова.
Оля Полякова і Міша Романова також "спокусилися" на леопардовий малюнок (фото: instagram.com/misharomanova; instagram.com/polyakovamusic )
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як зірки носять тренд "блейзер без бра".