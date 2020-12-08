"Холостячка" Ксения Мишина раскрыла секреты своего стиля: подчеркивает состояние души

Актриса рассказала, какие вещи выбирает для гардероба

Холостячка Ксения Мишина всегда выглядит элегантно и женственно – в кадре и за его пределами. Актриса призналась в интервью изданию Harper's Bazaar-Украина, какой стиль в одежде предпочитает и как формирует свой образ.

Победительница Танцев со звездами 2019 предпочитает одновременно комфортную и подчеркнуто стильную одежду.

"Я бы назвала свой стиль casual chic. Люблю простую однотонную одежду, которая подчеркивает настроение и состояние с помощью форм. Конечно, я всегда добавляю к образу интересные и неординарные аксессуары", - отметила актриса.

Также Ксения вспоминала о родном Крыме, ведь она родилась и выросла в Севастополе.

Ксения любит casual chic (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я искренне считаю, что мне повезло родиться на этом полуострове. Одно из самых любимых – мыс Айя, красивая точка на южном побережье… Самым приятным было вернуться туда однажды, уже в осознанном возрасте – и, пройдясь по высокогорным тропинкам детства, по-новому осознать, как сильно эти морские пейзажи повлияли на мою личность", - призналась она.

Напомним, что ранее на шоу "Холостячка" вспыхнул серьезный скандал – оказалось, что один из участников скрыл от Ксении свою симпатию к другой, с которой он продолжал общаться даже будучи на проекте. Парень признался, что дал обещание не влюбляться в актрису, но не смог совладать со своими чувствами.

К слову, в Сеть утекло фото с одним из участников "Холостячки", на котором он запечатлен вместе с Ксенией Мишиной уже после окончания проекта. Актриса поспешила сделать заявление.