"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети свого стилю: підкреслює стан душі

Актриса розповіла, які речі вибирає для гардеробу

Холостячка Мішина Ксенія завжди виглядає елегантно і жіночно – в кадрі і за його межами. Актриса зізналася в інтерв'ю виданню Harper's Bazaar-Україна, якому стилю в одязі віддає перевагу і як формує свій образ.

Переможниця " Танців з зірками 2019" обирає одночасно комфортний і підкреслено стильний одяг.

"Я б назвала свій стиль casual chic. Люблю простий однотонний одяг, що підкреслює настрій і стан за допомогою форм. Звичайно, я завжди додаю до образу цікаві і неординарні аксесуари", - зазначила актриса.

Також Ксенія згадувала про рідний Крим, адже вона народилася і виросла в Севастополі.

Ксенія любить casual chic (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я щиро вважаю, що мені пощастило народитися на цьому півострові. Одне з найулюбленіших – мис Айя, красива точка на південному узбережжі... Найприємнішим було повернутися туди одного разу, вже в усвідомленому віці – і, пройшовшись по високогірних стежками дитинства, по-новому усвідомити, як сильно ці морські пейзажі вплинули на мою особистість", - зізналася вона.

Нагадаємо, що раніше на шоу "Холостячка" спалахнув серйозний скандал – виявилося, що один з учасників приховав від Ксенії свою симпатію до іншої, з якою він продовжував спілкуватися навіть будучи на проекті. Хлопець зізнався, що дав обіцянку не закохуватися в актрису, але не зміг впоратися зі своїми почуттями.

До слова, в Мережу спливло фото з одним з учасників "Холостячки", на якому він зображений разом з Ксенією Мішиною вже після закінчення проекту. Актриса поспішила зробити заяву.