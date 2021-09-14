Идеал: Кендалл Дженнер в "голом" платье от Givenchy восхитила роскошной фигурой

25-летняя модель пришла на вечер в "голом" платье от Givenchy, сшитом из прозрачной ткани и усыпанном кристаллами. В свете софитов они переливались и сверкали, сделав образ Кендалл роскошным в прямом смысле слова. Дополнили его широкое колье и изысканные босоножки на высоких каблуках с завязками на щиколотках. Платье подчеркнуло каждый сантиметр совершенного тела знаменитой модели.

"Она выглядит просто потрясающе", "Самый лучший образ вечера", "Богиня", "Ты просто королева этого вечера", "Можно мне такое же красивое свадебное платье?", "Однозначно мой любимый образ", - восхищаются в сети под фото Кендалл. Готовы подписаться под каждым словом!

Кендалл Дженнер на Met Gala​​​​​​​ (фото: instagram.com/givenchyofficial)