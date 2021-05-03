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Она идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядах

Новина українською → США, Понедельник 03 мая 2021 21:33
Она идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядах Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски часто принимает участие в модных съемках, а вот выходы на подиумы молодая мама давно сократила. Но в честь дня рождения Донателлы Версаче, который она отмечает 2 мая, она решила вспомнить модное былое. Ратаковски собрала самые знаковые из своих показов, напомнив всем, что подиумы по ней скучают.

Девушка запостила целую галерею снимков, где позирует в роскошных нарядах от Versace.

"Небольшая дань Versace в честь дня рождения королевы Донателлы Версаче и потому, что я скучаю по моде и показам", - написала Эмили.

Она идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядахОна идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядахОна идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядахОна идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядахОна идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядахОна идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядах

Эмили Ратаковски - давняя поклонница бренда и подруга Донателлы (фото: instagram.com/emrata)

На снимках и видео она примерила несколько знаковых образов. Черное мини-платья с отделкой из кружев, ярко-красное платье-пиджак с откровенным декольте, платье в бельевом стиле… Сразу видно, что Донателла стремилась подчеркнуть природную сексуальность и красоту девушки. Среди подписчиков она вызвала настоящий фурор. В галерею Эмили также добавила коляску с сыном Сильвестром от Донателлы. Это очень мило!

К слову, Эмили только недавно родила, но уже почти вернулась в привычную форму. Которую с удовольствием демонстрирует своим фанатам, примеряя новые купальники своего бренда Inamorata. Ратаковски уверена: никто лучше нее не покажет, какие жаркие модели она подготовила для будущего летнего сезона.

Ранее Эмили умилила новым фото со своим крошкой-сыном.

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