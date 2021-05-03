Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним тілом в кутюрних вбраннях

Емілі Ратаковскі часто бере участь в модних зйомках, а ось виходи на подіуми молода мама давно скоротила. Але на честь дня народження Донателли Версаче, який вона відзначає 2 травня, вона вирішила згадати модне минуле. Ратаковскі зібрала найбільш знакові зі своїх показів, нагадавши всім, що подіуми за нею сумують.

"Невелика данина Versace на честь дня народження королеви Донателли Версаче і тому, що я сумую за модою і показами", - написала Емілі.

Емілі Ратаковскі - давня шанувальниця бренду і подруга Донателли (фото: instagram.com/emrata)

На знімках і відео вона приміряла кілька знакових образів. Чорна міні-сукня з обробкою з мережив, яскраво-червоне плаття-піджак з відвертим декольте, плаття в білизняному стилі... Відразу видно, що Донателла прагнула підкреслити природну сексуальність і красу дівчини. Серед фоловерів вона викликала справжній фурор. У галерею Емілі також додала коляску з сином Сильвестром від Донателли. Це дуже мило!

До слова, Емілі тільки недавно народила, але вже майже повернулася в звичну форму. Яку із задоволенням демонструє своїм фанатам, приміряючи нові купальники свого бренду Inamorata. Ратаковскі впевнена: ніхто краще за неї не покаже, які спекотні моделі вона підготувала для майбутнього літнього сезону.