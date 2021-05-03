Она идеальна: Эмили Ратаковски похвасталась роскошным телом в кутюрных нарядах

"Небольшая дань Versace в честь дня рождения королевы Донателлы Версаче и потому, что я скучаю по моде и показам", - написала Эмили.

Эмили Ратаковски - давняя поклонница бренда и подруга Донателлы (фото: instagram.com/emrata)

На снимках и видео она примерила несколько знаковых образов. Черное мини-платья с отделкой из кружев, ярко-красное платье-пиджак с откровенным декольте, платье в бельевом стиле… Сразу видно, что Донателла стремилась подчеркнуть природную сексуальность и красоту девушки. Среди подписчиков она вызвала настоящий фурор. В галерею Эмили также добавила коляску с сыном Сильвестром от Донателлы. Это очень мило!

К слову, Эмили только недавно родила, но уже почти вернулась в привычную форму. Которую с удовольствием демонстрирует своим фанатам, примеряя новые купальники своего бренда Inamorata. Ратаковски уверена: никто лучше нее не покажет, какие жаркие модели она подготовила для будущего летнего сезона.