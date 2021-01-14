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Она идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигурой

Новина українською → США, Четверг 14 января 2021 19:32
Она идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала очередной аутфит, который станет источником вдохновения для модниц всей планеты. Теледива, инстазвезда и бизнесвумен остановилась на своем любимых вещах: кожаных брюках с крупными накладными карманами, коротком пуховике трендовой формы шоколадного оттенка, а также черном топе без рукавов. Обувь она выбрала в этот раз женственную, ботильоны на каблуках хорошо сочетались с остальными вещами, делая лук более гламурным. Но изюминка аутфита - аксессуары. Ким надела крупные золотистые серьги в виде крестов, а также повязку на голову.

Она идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигуройОна идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигуройОна идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигуройОна идеальна: Ким Кардашьян в модном образе блеснула идеальной фигуройКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Прическу одна из знаменитых сестер и самых эффектных женщин планеты сделала свою фирменную - высокий конский хвост на макушке, который вместо резинки словно "связан" локоном. В руках Кардашьян держит маленькую сумочку Louis Vuitton. Финальный штрих - выразительный макияж со стрелками, стробингом, накладными ресницами и розовыми бледно-губами. В качестве подписи знаменитость выбрала коричневое сердечко. А в ответ услышала массу комплиментов от фанатов, для которых она всегда "королева", "кукла Барби" и "богиня".

Ранее Ким показала образ более соблазнительный, который подчеркнул ее совершенное тело.

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