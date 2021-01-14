ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігурою

Новость на русском → США, Четвер 14 січня 2021 19:32
Вона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігурою Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян показала черговий аутфіт, який стане джерелом натхнення для модниць всієї планети. Теледіва, інстазірка і бізнесвумен зупинилася на своїх улюблених речах: шкіряних штанях з великими накладними кишенями, короткому пуховику трендової форми шоколадного відтінку, а також чорному топі без рукавів. Взуття вона вибрала цього разу жіночне, ботильйони на підборах добре поєднувалися з іншими речами, роблячи лук більш гламурним. Але родзинка аутфіта - аксесуари. Кім одягла великі золотисті сережки у вигляді хрестів, а також пов'язку на голову.

Вона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігуроюВона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігуроюВона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігуроюВона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігуроюКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зачіску одна із знаменитих сестер і найефектніших жінок планети зробила свою фірмову - високий кінський хвіст на маківці, який замість гумки немов "пов'язаний" локоном. В руках Кардашьян тримає маленьку сумочку Louis Vuitton. Фінальний штрих - виразний макіяж зі стрілками, стробінгом, накладними віями і блідо-губами рожевими. В якості підпису знаменитість обрала коричневе сердечко. А у відповідь почула масу компліментів від фанатів, для яких вона завжди "королева", "лялька Барбі" і "богиня".

Раніше Кім показала образ більш спокусливий, який підкреслив її досконале тіло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОЗ і поліція перевірять гірськолижні курорти щодо дотримання карантину
Роман Тверденкоредактор стрічки новин МОЗ і поліція перевірять гірськолижні курорти щодо дотримання карантину