Идеальна: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией в платье самого актуального оттенка весны

Ким позирует в бледно-зеленом платье с длинными рукавами, которое облегает фигуру. По бокам оно украшено полосами, благодаря которым силуэт зрительно сужается. Крой и цвет наряда как нельзя лучше подошли к типу фигуры и оттенку кожи 40-летней бизнесвумен. А к тому же цвет зелени заметно освежил образ. Берем на заметку!

Из обуви она выбрала утонченные босоножки на шпильках с шелковыми лентами и камнями. А из аксессуаров - бусы в тон наряду, кольца и цепочки. Без фирменного макияжа в приглушенных бежевых тонах и укладки волнами также не обошлось.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Не беспокоить", - написала Ким кокетливо, посылая поклонникам воздушный поцелуй. "Удивительная", "Ты сияешь", "Великолепна", "Ты такая красивая, Ким", "Вау", "Этот наряд тебе так к лицу", - тут же получила она в ответ. По всей видимости, Ким, которая переживает сложный процесс развода с Канье Уэстом, потихоньку восстанавливается.