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Идеальна: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией в платье самого актуального оттенка весны

Новина українською → США, Среда 17 марта 2021 18:36
Идеальна: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией в платье самого актуального оттенка весны Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новый женственный образ, который подчеркнул достоинства ее знаменитой фигуры.

Фото звезды сети появились в ее личном блоге Instagram.

Ким позирует в бледно-зеленом платье с длинными рукавами, которое облегает фигуру. По бокам оно украшено полосами, благодаря которым силуэт зрительно сужается. Крой и цвет наряда как нельзя лучше подошли к типу фигуры и оттенку кожи 40-летней бизнесвумен. А к тому же цвет зелени заметно освежил образ. Берем на заметку!

Из обуви она выбрала утонченные босоножки на шпильках с шелковыми лентами и камнями. А из аксессуаров - бусы в тон наряду, кольца и цепочки. Без фирменного макияжа в приглушенных бежевых тонах и укладки волнами также не обошлось.

Идеальна: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией в платье самого актуального оттенка весныИдеальна: Ким Кардашьян похвасталась осиной талией в платье самого актуального оттенка весныКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Не беспокоить", - написала Ким кокетливо, посылая поклонникам воздушный поцелуй. "Удивительная", "Ты сияешь", "Великолепна", "Ты такая красивая, Ким", "Вау", "Этот наряд тебе так к лицу", - тут же получила она в ответ. По всей видимости, Ким, которая переживает сложный процесс развода с Канье Уэстом, потихоньку восстанавливается.

Ранее мы писали, что дочь Ким растет не меньшей модницей, чем ее мама. Девочка уже давно обожает составлять образы, а также активно пользуется косметикой.

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