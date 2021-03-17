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Ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією в сукні найактуальнішого відтінку весни

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 18:36
Ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією в сукні найактуальнішого відтінку весни Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян показала новий жіночний образ, який підкреслив її знамениту фігуру.

Фото зірки мережі з'явилися в її особистому блозі Instagram.

Кім позує в блідо-зеленій сукні з довгими рукавами, яка облягає фігуру. З боків вона прикрашена смугами, завдяки яким силует візуально звужується. Крій і колір вбрання чудово підійшли до типу фігури і відтінок шкіри 40-річної бізнесвумен. А до того ж колір зелені помітно освіжив образ. Беремо на замітку!

Із взуття вона вибрала витончені босоніжки на шпильках з шовковими стрічками і камінням. А з аксесуарів - намисто в тон вбранню, кільця і ланцюжки. Без фірмового макіяжу в приглушених бежевих тонах і укладки хвилями також не обійшлося.

Ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією в сукні найактуальнішого відтінку весниІдеальна: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією в сукні найактуальнішого відтінку весниКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Не турбувати", - написала Кім кокетливо, посилаючи шанувальникам повітряний поцілунок. "Дивна", "Ти сяєш", "Прекрасна", "Ти така гарна, Кім", "Вау", "Цей одяг тобі так до лиця", - тут же отримала вона у відповідь. По всій видимості, Кім, яка переживає складний процес розлучення з Каньє Вестом, потихеньку відновлюється.

Раніше ми писали, що дочка Кім зростає не меншою модницею, ніж її мама. Дівчинка вже давно обожнює складати образи, а також активно користується косметикою.

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