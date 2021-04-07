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Идеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невесты

Новина українською → Германия, Среда 07 апреля 2021 22:01
Идеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невесты Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм всегда любила семейные фото. А если ее дети делают какие-либо успехи, то многодетная мама еще несколько дней постит это в своем блоге. Так же она поступила и с новой обложкой популярного во всем мире глянцевого модного журнала Vogue, которую украсили старший сын Бекхэмов Бруклин, а также его невеста Никола Пельтц.

Виктория опубликовала в своем блоге массу снимков будущих супругов, покорив сердца своих фолловеров.

22-летний Бруклин Бекхэм и 26-летняя Никола Пельтц стали участниками модной съемки для Vogue Germany, которую, к слову, организовал сам парень. Он уже давно увлекается фотографией и видеосъемкой, сделав немало громких проектов. Что немаловажно: пара позирует в вещах бренда Виктории. Потому фотосессия стала настоящим творческим семейным союзом.

Идеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невестыИдеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невестыИдеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невестыИдеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невестыИдеальная пара: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой старшего сына и его невестыБруклин снял свою невесту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория, которая просто в восторге от выбора своего сына, засыпала будущую невестку комплиментами. Да и сама Никола, похоже, не может налюбоваться совместной работой и изысканными нарядами от британской иконы стиля.

Она примерила длинный сарафан с леопардовым принтом, который не так давно демонстрировала и сама Виктория, фиолетовое платье в бельевом стиле, а также массу других образов.

В сети фотосессия вызвала настоящий фурор: поклонники пары не могут налюбоваться их красотой и стилем. Не меньше комплиментов получила и сама Виктория, которая так тепло приняла невесту сына.

Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид уже подготовили паре на свадьбу роскошный подарок.

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