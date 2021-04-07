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Ідеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченої

Новость на русском → Німеччина, Середа 07 квітня 2021 22:01
Ідеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченої Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем завжди любила сімейні фото. А якщо її діти роблять які-небудь успіхи, то багатодітна мама ще кілька днів постить це у своєму блозі. Так само вона зробила і з новою обкладинкою популярного у всьому світі модного глянцевого журналу Vogue, яку прикрасили старший син Бекхемів Бруклін, а також його наречена Нікола Пельтц.

Вікторія опублікувала у своєму блозі масу знімків майбутнього подружжя, підкоривши серця своїх фоловерів.

22-річний Бруклін Бекхем і 26-річна Нікола Пельтц стали учасниками модної зйомки для Vogue Germany, яку, до речі, організував сам хлопець. Він вже давно захоплюється фотографією і відеозйомкою, зробивши чимало гучних проектів. Що важливо: пара позує в речах бренду Вікторії. Тому фотосесія стала справжнім творчим сімейним союзом.

Ідеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченоїІдеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченоїІдеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченоїІдеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченоїІдеальна пара: Вікторія Бекхем захопила мережу красою старшого сина і його нареченоїБруклін зняв свою наречену (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія, яка просто в захваті від вибору свого сина, засипала майбутню невістку компліментами. Та й сама Нікола, схоже, не може намилуватися спільною роботою і вишуканими вбраннями від британської ікони стилю.

Вона приміряла довгий сарафан з леопардовим принтом, який не так давно демонструвала і сама Вікторія, фіолетову сукню в білизняному стилі, а також масу інших образів.

У мережі фотосесія викликала справжній фурор: шанувальники пари не можуть милуватися їх красою і стилем. Не менше компліментів отримала і сама Вікторія, яка так тепло прийняла наречену сина.

Раніше ми писали, що Вікторія та Девід вже підготували парі на весілля розкішний подарунок.

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