Идеальная свекровь: Виктория Бекхэм разрешает будущей невестке носить свою одежду

К примеру, будущую невестку Николу Пельтц дизайнер так полюбила, что готова делиться с ней самым дорогим.

Виктория Бекхэм всегда была человеком семейным и дружелюбным. На ее странице можно найти посты обо всех детях и муже. Она устраивает пышные торжества, куда приглашает многочисленных друзей. И всегда рада приветствовать в своем семье ее новых членов.

"Похоже, будущая миссис Бекхэм снова была в моем гардеробе! Но ты прощена, потому что я люблю это бюстье VB на тебе", - написала Виктория Бекхэм под фото Николы.

На снимке 26-летняя актриса и наследница знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца одета в черное бюстье, которое заимствовала из гардероба будущей свекрови. Выглядит девушка довольной своим выбором, а также счастливой от дружбы с Викторией. Так как она написала: "Поймана. Я так сильно тебя люблю".

Никола в бьюстье Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К молодой невесте Бруклина присоединились многочисленные поклонники семейства Бекхэмов. "Свекровь - цель", "Идеальная свекровь", "Я хочу себе такую свекровь", "Свекровь/невестка цели", "Можете ли вы ее винить? Ваш гардероб должен быть в огне. Ты так хорошо одеваешься", "Я бы тоже была в твоем гардеробе, если бы была твоей невесткой"…

Также часть публики увидела в посте скрытую рекламу: "Оригинальный способ продвигать свою одежду, вы двое молодцы", - возмущаются они.