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Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные сандалии сезона

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 18:26
Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные сандалии сезона Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли - британская икона стиля - не так давно выпустила свою линию обуви. Несмотря на то что все модели получились стильными и необычными, одна из них покорила сеть своей универсальность.

Бежевые сандалии, нечто среднее между эспадрильями и вьетнамками, этим летом точно пригодятся любой моднице!

На днях Роузи показала, с чем их носить.

Поклонники Роузи Хантингтон-Уайтли давно знают, что детали для нее играют ключевую роль. Поэтому каждый свой лук модель сопровождает освещением его отдельных элементов.

Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные сандалии сезонаРоузи Хантингтон-Уайтли обожает универсальные луки (фото: instagram.com/rosiehw)

"Весеннее самое необходимое. Мои сандалии на плоской подошве подходят ко всему", - написала она под новым снимком. Лук Роузи в этот раз выбрала комфортный: трикотажные укороченные брюки отлично сочетались с объемной классической черной сумкой. На левой ноге Роузи красуется браслет в виде цепочки - еще один хит лета 2021.

"Идеально", "Невероятно просто и стильно", "Я тебя обожаю", "Что за идеальные сандалии!", "Просто мечта!", "Я нуждаюсь в этих сандалиях", - засыпали модель комментариями.

Ранее Роузи показала деловой образ, также продуманный до мелочей.

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