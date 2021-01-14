Идеально для прогулки: Светлана Тарабарова демонстрирует стильный зимний образ в ярком пуховике

Украинская певица Светлана Тарабарова уже дважды мама. Она - из тех родителей, которые не сдят на месте и уж точно не забывают хорошо выглядеть даже при постоянной усталости, которая знакома всем мамам крох.

Недавно Тарабарова показала, как стоит носить один из самых актуальных костюмов сезона: такую модель выбирают модные блогеры со всего мира.

Также Светлана демонстрирует стильный лук, который можно повторить, если собираетесь на прогулку со своими малышами.

Стильный широкий пуховик-пальто с широким воротом, шапка с помпоном и удобные сапоги на плоской подошве: и красиво, и удобно везти коляску с ребенком. А еще - наслаждаться долгожданным снегом!

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фолловеры отметили пост Светланы множеством лайков и комментариев, написав, что цвет коляски с малышкой тоже подходит к зимнему образы Тарабаровой.

Напомним, Светлана Тарабарова в сентябре 2020 года родила дочь Марию. Певица рассказала трогательную историю, что это имя они с мужем придумали не просто так. Во время путешествия по Испании, стоя у статуи Девы Марии, Светлана впервые ощутила признаки токсикоза.