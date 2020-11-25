ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Идеально на выход: Наталья Водянова покорила точеной фигурой в эффектном мини-платье

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 21:31
Идеально на выход: Наталья Водянова покорила точеной фигурой в эффектном мини-платье Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель представила новый образ

Наталья Водянова часто делится аутфитами, которые так и хочется воспроизвести при выходе в свет. В этот раз она взяла за основу образа необычное мини-платье с накидкой из новой коллекции Louis Vuitton. "Коллекция @louisvuitton Осень/зима (хотя так сразу и не скажешь) 2020. Как ее видит @nicholasghesquiere. В стиле от @marieameliesauve", - подписала яркий профессиональный снимок многодетная мама.

Идеально на выход: Наталья Водянова покорила точеной фигурой в эффектном мини-платье
Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наряд с ярким принтом необычного кроя Наталья дополнила сумочкой болотного оттенка. Волосы ей выпрямили, а макияж сделали минимальным. Образ получился стильным и эффектным. А к тому же отлично подчеркнул стройные ноги и точеную фигуру супермодели и филантропа.

Стоило Водяновой выставить фото в своем блоге, как на нее обрушилась лавина комплиментов. Фанаты любуются безупречной фигурой мамы пятерых детей, а также ее умением сделать любой образ ярким и трендовым. "Интересное сочетание", "Класс", "Превосходна", "Восхитительна", "Икона", "Наконец-то реклама с лицом хозяйки бренда", - не могут остановиться они.

Напомним, ранее модель рассказала, как живет со своим мужем Антуаном Арно, который является наследником культового бренда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода модель Наталья Водянова
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  
РБК-Украинаинформационное агентство Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  