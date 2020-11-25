Ідеально на вихід: Наталія Водянова підкорила витонченою фігурою в ефектній міні-сукні

Модель представила новий образ

Наталя Водянова часто ділиться аутфітами, які так і хочеться відтворити при виході у світ. Цього разу вона взяла за основу образу незвичайне міні-плаття з накидкою з нової колекції Louis Vuitton. "Колекція @louisvuitton Осінь/зима (хоча так відразу і не скажеш) 2020. Як її бачить @nicholasghesquiere. В стилі від @marieameliesauve", - підписала яскравий професійний знімок багатодітна мама.



Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Вбрання з яскравим принтом незвичайного крою Наталія доповнила сумочкою болотного відтінку. Волосся їй випрямили, а макіяж зробили мінімальним. Образ вийшов стильним і ефектним. А до того ж відмінно підкреслив стрункі ноги і фігуру супермоделі і філантропа.

Варто було Водяновій виставити фото в своєму блозі, як на неї обрушилася лавина компліментів. Фанати милуються бездоганною фігурою мами п'ятьох дітей, а також її вмінням зробити будь-який образ яскравим і трендовим. "Цікаве поєднання", "Клас", "Чудова", "Прекрасна", "Ікона", "Нарешті реклама з обличчям господині бренду", - не можуть зупинитися вони.

Нагадаємо, раніше модель розповіла, як живе зі своїм чоловіком Антуаном Арно, який є спадкоємцем культового бренду.