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Идеально на выход: Наталья Водянова покорила точеной фигурой в эффектном мини-платье

Автор: Lite

Модель представила новый образ

Наталья Водянова часто делится аутфитами, которые так и хочется воспроизвести при выходе в свет. В этот раз она взяла за основу образа необычное мини-платье с накидкой из новой коллекции Louis Vuitton. "Коллекция @louisvuitton Осень/зима (хотя так сразу и не скажешь) 2020. Как ее видит @nicholasghesquiere. В стиле от @marieameliesauve", - подписала яркий профессиональный снимок многодетная мама.


Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наряд с ярким принтом необычного кроя Наталья дополнила сумочкой болотного оттенка. Волосы ей выпрямили, а макияж сделали минимальным. Образ получился стильным и эффектным. А к тому же отлично подчеркнул стройные ноги и точеную фигуру супермодели и филантропа.

Стоило Водяновой выставить фото в своем блоге, как на нее обрушилась лавина комплиментов. Фанаты любуются безупречной фигурой мамы пятерых детей, а также ее умением сделать любой образ ярким и трендовым. "Интересное сочетание", "Класс", "Превосходна", "Восхитительна", "Икона", "Наконец-то реклама с лицом хозяйки бренда", - не могут остановиться они.

Напомним, ранее модель рассказала, как живет со своим мужем Антуаном Арно, который является наследником культового бренда.

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Новости Украины модамодельНаталья Водянова