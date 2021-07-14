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Икона красоты: 47-летняя Кейт Мосс снялась полуголой для бренда Ким Кардашьян

Автор: RBC.UA

Культовая модель 90-х Кейт Мосс, которая и сейчас востребована, стала лицом бренда Ким Кардашьян SKIMS.

47-летняя манекенщица продемонстрировала свое подтянутое тело в откровенной съемке.

"Представляем Кейт Мосс для @SKIMS. Я впервые встретила @katemossagency в 2014 году благодаря Рикардо Тиши и была мгновенно покорена ее дерзким юмором, аутентичной классической красотой - с тех пор мы дружим! Она - икона моды, определяющая целое поколение стиля, и для меня большая честь представить ее как новое лицо SKIMS этим летом!", - написала Ким, не скрывая своего восторга от такой коллаборации.

Кейт Мосс для бренда Ким Кардашьян (фото/видео: instagram.com/kimkardashian)

В съемке Кейт предстала в нижнем белье от Ким: соблазнительных комплектах, откровенных боди, а также топлес. На всех фото и видео Мосс выглядит потрясающе: стройное подтянутое тело звезды подиумов и ее сияющий внешний вид просто покорили фанатов. "С ума сойти!", - не могут поверить своим глазам также коллеги звезд, включая модель Хейли Бибер.

К слову, сейчас Ким занимается переосмыслением своего бизнеса. Так, она затеяла ребрендинг второго своего детища - марки косметики KKW Beauty. Интересно, что помогать ей взялся не кто иной, как экс-муж Канье Уэст, который славится своими гениальными бизнес-идеями. Так что судя по всему, в паре нет вражды, а слухи о тирании Ким Кардашьян, от которой он якобы убежал, сильно приукрашены.

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