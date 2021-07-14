Икона красоты: 47-летняя Кейт Мосс снялась полуголой для бренда Ким Кардашьян

"Представляем Кейт Мосс для @SKIMS. Я впервые встретила @katemossagency в 2014 году благодаря Рикардо Тиши и была мгновенно покорена ее дерзким юмором, аутентичной классической красотой - с тех пор мы дружим! Она - икона моды, определяющая целое поколение стиля, и для меня большая честь представить ее как новое лицо SKIMS этим летом!", - написала Ким, не скрывая своего восторга от такой коллаборации.

Кейт Мосс для бренда Ким Кардашьян (фото/видео: instagram.com/kimkardashian)

В съемке Кейт предстала в нижнем белье от Ким: соблазнительных комплектах, откровенных боди, а также топлес. На всех фото и видео Мосс выглядит потрясающе: стройное подтянутое тело звезды подиумов и ее сияющий внешний вид просто покорили фанатов. "С ума сойти!", - не могут поверить своим глазам также коллеги звезд, включая модель Хейли Бибер.