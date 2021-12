Икона стиля навсегда: 5 модных приемов, которым научила нас Кэрри Брэдшоу

На днях в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась премьера новой части "Секс в большом городе" - And Just Like That ("И просто так"). На красной ковровой дорожке блистали главные герои любимого сериала.

Исполнительница роли Кэрри Бредшоу - 56-летняя Сара Джессика Паркер - была одета в умопомрачительное серое платье с пышной юбкой от Oscar de la Renta и стала, без сомнения, звездой вечера. Дополнили его розовые туфли на шпильках от собственного бренда SJP, блестящие украшения, а также серый атласный клатч.