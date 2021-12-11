Икона стиля навсегда: 5 модных приемов, которым научила нас Кэрри Брэдшоу

Исполнительница роли Кэрри Бредшоу - 56-летняя Сара Джессика Паркер - была одета в умопомрачительное серое платье с пышной юбкой от Oscar de la Renta и стала, без сомнения, звездой вечера. Дополнили его розовые туфли на шпильках от собственного бренда SJP, блестящие украшения, а также серый атласный клатч.

На днях в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась премьера новой части "Секс в большом городе" - And Just Like That ("И просто так"). На красной ковровой дорожке блистали главные герои любимого сериала.

Вечерний образ получился столь безупречным, что стал самым обсуждаемым на просторах сети за прошедшие сутки.

Простой образ не должен быть банальным

Изысканные платья, фатиновые юбки и дизайнерские брюки в гардеробе героини порой уступают простым джинсам. Но даже в этом случае образ стоит сделать необычным с помощью яркой детали. К примеру, блестящих туфлей.

Не забывайте про изюминку (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чем больше принтов, тем лучше

Сочетание нескольких принтов никогда не смущало Сару Джессику. Разумеется, научиться их грамотно миксовать - та еще задача. Но результат того стоит!

Учитесь миксовать принты (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Не бойтесь быть "чересчур"

Порой каждая из нас опасается "переборщить" при составлении лука. Но Сара своим примером доказывает: берите все по максимуму и не прогадаете. Самое роскошное платье, самые дорогие босоножки и неприлично роскошные украшения вместе создадут вау-эффект.

Иногда позвольте себе все (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Найдите свою вещь

Актриса со своей стройной фигурой может позволить себе любой наряд. Но пышные юбки-колокольчики - это что называется ее вещь. По примеру Сары найдите одежду, которая будет беспроигрышной для вас, и вы никогда не будете ломать голову, что надеть.

Найти свое - задача любой девушки (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Лаконичность - лучший ответ

Иногда, чтобы произвести впечатление, стоит обратить внимание на самый простой вариант. Лаконичное черное платье, однотонный топ или белая рубашка помогут выглядеть дорого и стильно за вполне приемлемую цену. Тогда как вычурные наряды могут сыграть с вами плохую шутку.

Простота украшает (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)