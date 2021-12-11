Икона стиля навсегда: 5 модных приемов, которым научила нас Кэрри Брэдшоу
На днях в нью-йоркском Музее современного искусства состоялась премьера новой части "Секс в большом городе" - And Just Like That ("И просто так"). На красной ковровой дорожке блистали главные герои любимого сериала.
Исполнительница роли Кэрри Бредшоу - 56-летняя Сара Джессика Паркер - была одета в умопомрачительное серое платье с пышной юбкой от Oscar de la Renta и стала, без сомнения, звездой вечера. Дополнили его розовые туфли на шпильках от собственного бренда SJP, блестящие украшения, а также серый атласный клатч.
Вечерний образ получился столь безупречным, что стал самым обсуждаемым на просторах сети за прошедшие сутки.
Предлагаем вспомнить еще 5 приемов, которым стоит поучиться у культовой фешионисты.
Простой образ не должен быть банальным
Изысканные платья, фатиновые юбки и дизайнерские брюки в гардеробе героини порой уступают простым джинсам. Но даже в этом случае образ стоит сделать необычным с помощью яркой детали. К примеру, блестящих туфлей.
Не забывайте про изюминку (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Чем больше принтов, тем лучше
Сочетание нескольких принтов никогда не смущало Сару Джессику. Разумеется, научиться их грамотно миксовать - та еще задача. Но результат того стоит!
Учитесь миксовать принты (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Не бойтесь быть "чересчур"
Порой каждая из нас опасается "переборщить" при составлении лука. Но Сара своим примером доказывает: берите все по максимуму и не прогадаете. Самое роскошное платье, самые дорогие босоножки и неприлично роскошные украшения вместе создадут вау-эффект.
Иногда позвольте себе все (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Найдите свою вещь
Актриса со своей стройной фигурой может позволить себе любой наряд. Но пышные юбки-колокольчики - это что называется ее вещь. По примеру Сары найдите одежду, которая будет беспроигрышной для вас, и вы никогда не будете ломать голову, что надеть.
Найти свое - задача любой девушки (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Лаконичность - лучший ответ
Иногда, чтобы произвести впечатление, стоит обратить внимание на самый простой вариант. Лаконичное черное платье, однотонный топ или белая рубашка помогут выглядеть дорого и стильно за вполне приемлемую цену. Тогда как вычурные наряды могут сыграть с вами плохую шутку.
Простота украшает (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
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