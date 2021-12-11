Ікона стилю назавжди: 5 модних прийомів, яким навчила нас Кері Бредшоу

Виконавиця ролі Кері Бредшоу - 56-річна Сара Джесіка Паркер - була одягнена в дивовижну сіру сукню з пишною спідницею від Oscar de la Renta і стала, без сумніву, зіркою вечора. Доповнили його рожеві туфлі на шпильках від власного бренду SJP, блискучі прикраси та сірий атласний клатч.

Днями у нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва відбулася прем'єра нової частини "Секс у великому місті" - And Just Like That ("І просто так"). На червоній килимовій доріжці сяяли головні герої улюбленого серіалу.

Вечірній образ вийшов настільки бездоганним, що став найбільш обговорюваним на просторах мережі за минулу добу.

Простий образ не має бути банальним

Вишукані сукні, фатинові спідниці та дизайнерські штани у гардеробі героїні часом поступаються простим джинсам. Але навіть у цьому разі образ варто зробити незвичайним з допомогою яскравої деталі. Наприклад, блискучих туфель.

Не забувайте про цікаву деталь (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чим більше принтів, тим краще

Поєднання кількох принтів ніколи не бентежило Сару Джессіку. Зрозуміло, навчитися їх грамотно міксувати - ще те завдання. Але результат того вартий!

Вчиться міксувати принти (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Не бійтеся бути "занадто"

Іноді кожна з нас побоюється "переборщити" при складанні лука. Але Сара своїм прикладом доводить: беріть все по максимуму і не помилитеся. Найрозкішніша сукня, найдорожчі босоніжки та непристойно розкішні прикраси разом створять вау-ефект.

Іноді дозвольте собі все (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Знайдіть свою річ

Актриса зі своєю стрункою фігурою може дозволити собі будь-яке вбрання. Але пишні спідниці-дзвіночки - це, що називається, її річ. За прикладом Сари знайдіть одяг, який буде безпрограшним для вас, і ви ніколи не будете ламати голову, що вдягнути.

Знайти своє - завдання кожної дівчини (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Лаконічність - краща відповідь

Іноді, щоб справити враження, варто звернути увагу на найпростіший варіант. Лаконічне чорне плаття, однотонний топ або біла сорочка допоможуть виглядати дорого та стильно за цілком прийнятну ціну. Тоді як химерні вбрання можуть зіграти з вами поганий жарт.

Простота прикрашає (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)