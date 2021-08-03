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Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпильках

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Нью-Йорк, Вторник 03 августа 2021 20:31
Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпильках Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: RBC.UA

Сара Джессика Паркер сейчас снимается в продолжении культового сериала "Секс в большом городе". Образ героини Кэрри Брэдшоу остался прежним: фанатов ожидает масса новых умопомрачительных нарядов, необычных аксессуров и изысканной обуви. То и дело актриса появляется в лентах новостей в роскошных аутфитах, к которым приучила своих поклонников еще с молодости.

Нужно отметить, что сейчас признанная икона стиля выглядит не хуже. Берем пример с Сары Джессики, которая показала, как выглядеть на все сто в условиях жизни в большом городе.

Сара Джессика поделилась новым фото в своем блоге Instagram.

Актриса предстала в образе для съемок, который стилисты придумали ей для встречи с Мистером Бигом - вечной большой любовью Кэрри. Роскошное платье с облегающим черным верхом, пышной белой юбкой в крупный горох и атласным поясом она сочетала с туфлями на огромных шпильках, украшенных камнями. На голове актрисы красовалась шляпка с перьями, в руках она держала сумочку с принтом девушки. Последний штрих - браслет в виде цепи на запястье, а также мелкие серьги.

Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпилькахИкона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпильках

Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпилькахСара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker; скрин voguerussia)

Лук получился по-настоящему удачным! Потому Сара Джессика не смогла не поделиться им с подписчиками своего блога. Они отметили фото массой лайков и комплиментов: "Что ж, это очень-очень захватывающе", "Кэрри выходит на прогулку!", "Так мила", "Я люблю это! И твоя обувь просто загляденье! Какой твой любимый лук?", "Немного похоже на свадебный головной убор Vera Wang", - пишут они Паркер.

Ранее Сара Джессика восхитила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом.

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