Икона стиля навсегда: Сара Джессика Паркер блистает в роскошном платье и на шпильках
Сара Джессика Паркер сейчас снимается в продолжении культового сериала "Секс в большом городе". Образ героини Кэрри Брэдшоу остался прежним: фанатов ожидает масса новых умопомрачительных нарядов, необычных аксессуров и изысканной обуви. То и дело актриса появляется в лентах новостей в роскошных аутфитах, к которым приучила своих поклонников еще с молодости.
Нужно отметить, что сейчас признанная икона стиля выглядит не хуже. Берем пример с Сары Джессики, которая показала, как выглядеть на все сто в условиях жизни в большом городе.
Сара Джессика поделилась новым фото в своем блоге Instagram.
Актриса предстала в образе для съемок, который стилисты придумали ей для встречи с Мистером Бигом - вечной большой любовью Кэрри. Роскошное платье с облегающим черным верхом, пышной белой юбкой в крупный горох и атласным поясом она сочетала с туфлями на огромных шпильках, украшенных камнями. На голове актрисы красовалась шляпка с перьями, в руках она держала сумочку с принтом девушки. Последний штрих - браслет в виде цепи на запястье, а также мелкие серьги.
Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker; скрин voguerussia)
Лук получился по-настоящему удачным! Потому Сара Джессика не смогла не поделиться им с подписчиками своего блога. Они отметили фото массой лайков и комплиментов: "Что ж, это очень-очень захватывающе", "Кэрри выходит на прогулку!", "Так мила", "Я люблю это! И твоя обувь просто загляденье! Какой твой любимый лук?", "Немного похоже на свадебный головной убор Vera Wang", - пишут они Паркер.
Ранее Сара Джессика восхитила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом.