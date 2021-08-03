Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпильках

Сара Джессіка Паркер зараз знімається в продовженні культового серіалу "Секс у великому місті". Образ героїні Керрі Бредшоу залишився колишнім: фанатів чекає маса нових запаморочливих аутфітів, незвичайних аксесуарів і вишуканого взуття. Раз у раз актриса з'являється в стрічках новин в розкішних луках, до яких привчила своїх шанувальників ще з молодості.

Потрібно відзначити, що зараз визнана ікона стилю виглядає не гірше. Беремо приклад з Сари Джесіки, яка показала, як виглядати на всі сто в умовах життя у великому місті.