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Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпильках

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Нью-Йорк, Вівторок 03 серпня 2021 20:31
Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпильках Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: RBC.UA

Сара Джессіка Паркер зараз знімається в продовженні культового серіалу "Секс у великому місті". Образ героїні Керрі Бредшоу залишився колишнім: фанатів чекає маса нових запаморочливих аутфітів, незвичайних аксесуарів і вишуканого взуття. Раз у раз актриса з'являється в стрічках новин в розкішних луках, до яких привчила своїх шанувальників ще з молодості.

Потрібно відзначити, що зараз визнана ікона стилю виглядає не гірше. Беремо приклад з Сари Джесіки, яка показала, як виглядати на всі сто в умовах життя у великому місті.

Сара Джессіка поділилася новим фото у своєму блозі Instagram.

Актриса постала в образі для зйомок, який стилісти придумали їй для зустрічі з Містером Бігом - вічної великою любов'ю Керрі. Розкішну сукню з облягаючим чорним верхом, пишною білою спідницею у великий горох і атласним поясом вона поєднала з туфлями на величезних шпильках, прикрашених камінням. На голові актриси красувалася капелюшок з пір'ям, в руках вона тримала сумочку з принтом дівчини. Останній штрих - браслет у вигляді ланцюга на зап'ясті, а також дрібні сережки.

Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпилькахІкона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпильках

Ікона стилю назавжди: Сара Джессіка Паркер блищить в розкішній сукні і на шпилькахСара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker; скрін voguerussia)

Лук вийшов по-справжньому вдалим! Тому Сара Джессіка не змогла не поділитися ним з послідовувачами свого блогу. Вони відзначили фото масою лайків і компліментів: "Що ж, це дуже-дуже захоплююче", "Керрі виходить на прогулянку!", "Така мила", "Я люблю це! І твоє взуття просто диво! Який твій улюблений лук?", "Трохи схоже на весільний головний убір Vera Wang", - пишуть вони Паркер.

Раніше Сара Джессіка захопила мережу небувалою стрункістю і квітучим зовнішнім виглядом.

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