Ирина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в Дохе
Церемония Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
Накануне в Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие, которое призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки, собрало массу звездных гостей.
Ведущей премии стала Ирина Шейк, а в числе приглашенных блистали Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки, Катрин Денев и многие другие. Предлагаем полюбоваться образами знаменитостей.
Гости церемонии (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
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