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Ирина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в Дохе

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Пятница 05 ноября 2021 20:20
Ирина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в Дохе Церемония Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
Автор: RBC.UA

Накануне в Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие, которое призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки, собрало массу звездных гостей.

Ведущей премии стала Ирина Шейк, а в числе приглашенных блистали Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки, Катрин Денев и многие другие. Предлагаем полюбоваться образами знаменитостей.

Ирина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеИрина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в ДохеГости церемонии (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)

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