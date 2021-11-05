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Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в Досі

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П'ятниця 05 листопада 2021 20:20
Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в Досі Церемонія Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
Автор: RBC.UA

Напередодні в Досі пройшло вручення модних премій на церемонії Fashion Trust Arabia. Захід, який покликаний підтримати молодих дизайнерів з Близького Сходу і з Північної Африки, зібрав масу зіркових гостей.

Провідною премії стала Ірина Шейк, а в числі запрошених блищали Наталія Водянова, Наомі Кемпбелл, Адріана Ліма, Тіна Кунакі, Катрін Деньов і багато інших. Пропонуємо помилуватися образами знаменитостей.

Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіІрина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в ДосіГості церемонії (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)

Також ми писали, як 14-річна дочка Мілли Йовович підкорює світ моди рідкісною красою.

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