Ірина Шейк, Тіна Кунакі, Наомі Кемпбелл та інші: найрозкішніші образи модної церемонії в Досі
Церемонія Fashion Trust Arabia (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
Напередодні в Досі пройшло вручення модних премій на церемонії Fashion Trust Arabia. Захід, який покликаний підтримати молодих дизайнерів з Близького Сходу і з Північної Африки, зібрав масу зіркових гостей.
Провідною премії стала Ірина Шейк, а в числі запрошених блищали Наталія Водянова, Наомі Кемпбелл, Адріана Ліма, Тіна Кунакі, Катрін Деньов і багато інших. Пропонуємо помилуватися образами знаменитостей.
Гості церемонії (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)
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