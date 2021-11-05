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Ирина Шейк, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие: самые роскошные образы модной церемонии в Дохе

Автор: RBC.UA

Накануне в Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие, которое призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки, собрало массу звездных гостей.

Ведущей премии стала Ирина Шейк, а в числе приглашенных блистали Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки, Катрин Денев и многие другие. Предлагаем полюбоваться образами знаменитостей.

Гости церемонии (фото: instagram.com/fashiontrustarabia)

Также мы писали, как 14-летняя дочь Миллы Йовович покоряет мир моды редкой красотой.

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Ирина ШейкНаталья ВодяноваТина КунакиШоу-бизнесМодные тренды