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Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

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Среда 06 октября 2021 19:05
Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021 Пора выбирать шубу (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что будет в моде этой зимой? Искусственный мех не сдает свои позиции. Одной из актуальных разновидностей верхней одежды на осень / зиму остается шуба из экомеха.

Среди главных трендов также - пальто и жакеты из тканей с ворсистой фактурой. А вот самым неожиданным и ярким будет тренд на... фактуру "в катышки".

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021В тренде оба: и малыш, и мама (фото: pexels.com)

Рекомендации по выбору своей идеальной шубы

  • Объем меха работает ровно так, как выглядит мех - короткошерстный дает меньше объема, длинношерстный - больше.
  • Шуба в ваших базовых цветах проживет дольше в гардеробе.
  • Крой простой и лучше не брать модель в стиле Тедди, очень много их продублировали все, кто имеет отношение к производству одежды.

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Какую шубу выбрать на осень-зиму: примеры стильных луков⠀

1. Шуба с длинным ворсом.

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

2. Пальто и шуба "в катышки".

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

3. Шуба с цветным и даже разноцветным ворсом в пределах одного изделия.

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Кроме искусственного меха: стилист назвала главный неожиданный тренд зимы 2021

Какую шубу выбрать на долгую и холодную зиму? Веселую! (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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