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Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

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Понедельник 04 октября 2021 18:01
Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень Мерзнуть - точно не модно (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любители шляп, шапок, платков, беретов и всех остальных головных уборов, настало ваше время! А те, кто считают, что им не идут никакие аксессуары, просто не видели подборки на этот сезон.

Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие головные уборы стоит выбирать на осень-зиму 2021-22.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осеньСтильно и ярко! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Модные шапки на осень 2021: стильно и не стильно

  • Шапка с помпоном должна быть минималистичной и лаконичной.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Береты - вечная классика, кожаные и стеганые варианты - в тренде.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Стеганые и кожаные панамы - чтобы любимый летний аксессуар не отпускать на долгий сезон, а продолжать его носить даже зимой.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Кепи и фкражки, чалма их кожи и ткани - если хочется чего-то необычного.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Ушанки - дутые, флисовые, из искусственного меха.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Косынки и платки - от шелковых до "утепленных" вариантов.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Шапка-бини - на пике популярности.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

  • Трикотажный капюшон, тренд на любителя.

Кожаные панамы, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень

Какую шапку выбрать на осень и зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше Андре Тан рассказал, как выгодно подчеркнуть фигуру девушкам плюс сайз этой осенью.

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