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Итальянский гламур: самые впечатляющие образы Леди Гаги из пресс-тура "Дом Gucci"

Автор: Ольга Турчаникова

Промо-тур нового фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" прошел с размахом, готовя зрителей к масштабам роскоши самой ленты. Накануне Леди Гага рассказала, что планирует в своих образах использовать все элементы итальянского гламура, которые были свойственны ее героине - Патриции Реджани. И она сдержала свое обещание!

Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами актрисы на красных дорожках пресс-показов.

Как и предполагает тематика, Леди Гага отдала предпочтение итальянским брендам. Пурпурное платье от Gucci, сияющее без бретелек от Valentino, сексуальное черное от Armani, красное в бельевом стиле из шелкового атласа от Versace…

Леди Гага в роли Патриции Реджани (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Но и перерывах между красными дорожками она также перестала экспериментировать с луками в духе своей героини. Платья с анималистическим принтом, длинные пальто, дополненные изысканными лодочками и роскошными аксессуарами, брючные костюмы с рисунком. Кажется, и сама Гага теперь не сможет жить без шикарного гардероба от кутюр.

Леди Гага в промо-туре (фото: instagram.com/houseofguccimovie; Getty Images)

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