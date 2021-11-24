Итальянский гламур: самые впечатляющие образы Леди Гаги из пресс-тура "Дом Gucci"

Как и предполагает тематика, Леди Гага отдала предпочтение итальянским брендам. Пурпурное платье от Gucci, сияющее без бретелек от Valentino, сексуальное черное от Armani, красное в бельевом стиле из шелкового атласа от Versace…

Леди Гага в роли Патриции Реджани (фото: instagram.com/houseofguccimovie)

Но и перерывах между красными дорожками она также перестала экспериментировать с луками в духе своей героини. Платья с анималистическим принтом, длинные пальто, дополненные изысканными лодочками и роскошными аксессуарами, брючные костюмы с рисунком. Кажется, и сама Гага теперь не сможет жить без шикарного гардероба от кутюр.

Леди Гага в промо-туре (фото: instagram.com/houseofguccimovie; Getty Images)