ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 14:34
Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы Какое пальто выбрать весной 2022 (фото: instagram.com/thelocals)
Автор: Ольга Турчаникова

На Неделе моды сезона осень-зима 2022 в Стокгольме уличные образы порой не уступали подиумным в эффектности. Что не удивительно – скандинавские модницы известны тем, что тонко чувствуют тенденции и умеют воплотить их в реальной жизни.

Многие гости громкого фешн-события выбрали в качестве верхней одежды пальто, которые удачно дополнили яркими аксессуарами. В который раз подтвердив, что более универсальный и беспроигрышный вариант на весну найти сложно. Перед вами – несколько стильных пальто от ультрамодного до классического.

Клетка

По-прежнему самый уютный и стильный принт, который отлично смотрится как на моделях оверсайз, так и приталенных. Такое пальто отлично сочетается с ботинками на грубой подошве, шапками бини, а также мягкими шарфами.

Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницыКакое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы

Бежевый

Модели песочных оттенков в этом сезоне полюбись многим знаменитостям. В объемном бежевом пальто на днях засветилась Джиджи Хадид. На Неделе моды гости показали, что нейтральных тонов верхняя одежда может стать идеальной базой, к которой можно подобрать любой набор аксессуаров.

Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницыКакое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы

Черный

Наряду со светлыми пальто этот вариант пользуется особым спросом у посетителей Недель моды. Как и в предыдущем примере, к ним легко подобрать яркий аксессуар для удачного образа. К примеру, кислотный шарф и сумочку.

Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницыКакое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы

Самые модные пальто весны 2022 (фото: instagram.com/thelocals)

Ранее мы писали про пары, которые встретили любовь на съемочной площадке.

Также читайте, почему бренд Schiaparelli полюбился миру и за что его ненавидела Коко Шанель.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
STYLER
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)
Шуфрич и Бутусов устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)