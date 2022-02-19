Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці

На Тижні моди сезону осінь-зима 2022 в Стокгольмі вуличні образи часом не поступалися подіумним в ефектності. Що не дивно – скандинавські модниці відомі тим, що тонко відчувають тенденції і вміють втілити їх в реальному житті.

Багато гостей гучного фешн-події вибрали в якості верхнього одягу пальто, які вдало доповнили яскравими аксесуарами. Вкотре підтвердивши, що більш універсальний і безпрограшний варіант на весну знайти складно. Перед вами –кілька стильних пальто від ультрамодного до класичного.

Клітинка

Як і раніше, найбільш затишний і стильний принт, який відмінно виглядає як на моделях оверсайз, так і приталених. Таке пальто добре поєднується з черевиками на грубій підошві, шапками біні, а також м'якими шарфами.

Бежевий

Моделі пісочних відтінків в цьому сезоні полюбися багатьом знаменитостям. В об'ємному бежевому пальто днями засвітилася Джіджі Хадід. На Тижні моди гості показали, що нейтральних тонів верхній одяг може стати ідеальною базою, до якої можна підібрати будь-який набір аксесуарів.

Чорний

Поряд зі світлими пальто цей варіант користується особливим попитом у відвідувачів Тижнів моди. Як і в попередньому прикладі, до них легко підібрати яскравий аксесуар для вдалого образу. Наприклад, кислотний шарф і сумочку.

Наймодніші пальто весни 2022 (фото: instagram.com/thelocals)