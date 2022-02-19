ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці

Новость на русском →
Субота 19 лютого 2022 14:34
Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці Яке пальто вибрати навесні 2022 (фото: instagram.com/thelocals)
Автор: Ольга Турчанікова

На Тижні моди сезону осінь-зима 2022 в Стокгольмі вуличні образи часом не поступалися подіумним в ефектності. Що не дивно – скандинавські модниці відомі тим, що тонко відчувають тенденції і вміють втілити їх в реальному житті.

Багато гостей гучного фешн-події вибрали в якості верхнього одягу пальто, які вдало доповнили яскравими аксесуарами. Вкотре підтвердивши, що більш універсальний і безпрограшний варіант на весну знайти складно. Перед вами –кілька стильних пальто від ультрамодного до класичного.

Клітинка

Як і раніше, найбільш затишний і стильний принт, який відмінно виглядає як на моделях оверсайз, так і приталених. Таке пальто добре поєднується з черевиками на грубій підошві, шапками біні, а також м'якими шарфами.

Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниціЯке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці

Бежевий

Моделі пісочних відтінків в цьому сезоні полюбися багатьом знаменитостям. В об'ємному бежевому пальто днями засвітилася Джіджі Хадід. На Тижні моди гості показали, що нейтральних тонів верхній одяг може стати ідеальною базою, до якої можна підібрати будь-який набір аксесуарів.

Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниціЯке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці

Чорний

Поряд зі світлими пальто цей варіант користується особливим попитом у відвідувачів Тижнів моди. Як і в попередньому прикладі, до них легко підібрати яскравий аксесуар для вдалого образу. Наприклад, кислотний шарф і сумочку.

Яке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниціЯке пальто вибрати цієї весни: радять скандинавські модниці

Наймодніші пальто весни 2022 (фото: instagram.com/thelocals)

Раніше ми писали про пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику.

Також читайте, чому бренд Schiaparelli полюбився світу і за що його ненавиділа Коко Шанель.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
STYLER
Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)
Шуфрич і Бутусов влаштували жорстку бійку в прямому ефірі у Шустера (відео)