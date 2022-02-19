Какое пальто выбрать этой весной: советуют скандинавские модницы

Клетка

По-прежнему самый уютный и стильный принт, который отлично смотрится как на моделях оверсайз, так и приталенных. Такое пальто отлично сочетается с ботинками на грубой подошве, шапками бини, а также мягкими шарфами.

Бежевый

Модели песочных оттенков в этом сезоне полюбись многим знаменитостям. В объемном бежевом пальто на днях засветилась Джиджи Хадид. На Неделе моды гости показали, что нейтральных тонов верхняя одежда может стать идеальной базой, к которой можно подобрать любой набор аксессуаров.

Черный

Наряду со светлыми пальто этот вариант пользуется особым спросом у посетителей Недель моды. Как и в предыдущем примере, к ним легко подобрать яркий аксессуар для удачного образа. К примеру, кислотный шарф и сумочку.

Самые модные пальто весны 2022 (фото: instagram.com/thelocals)