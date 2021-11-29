Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Не только осенний, но и зимний базовый гардероб не может обойтись без теплых и уютных свитеров, которые год за годом неустанно радуют модниц привлекательными и стильными новинками моделей. Модные свитера удобны и универсальны, согревают нас теплом в непогоду, подчеркивают наши достоинства и успешно скрывают недостатки.

Стилист Ксения Господинова рассказала в Instagram , какие свитера будут в тренде зимой 2021-22 и предложила яркие и актуальные идеи для покупок.

Какие свитера будут в тренде зимой 2021-22:

На молнии — самый трендовый свитер в этом сезоне, комбинируем с брюками, джинсами, надеваем под объёмные жакеты.

Оверсайз — объёмный огромный свитер, лучше всего сочетается с узкими штанами и юбками, делает акцент на верхней части образа.





Молочный/ бежевый — часто зимой отдают предпочтение тёмным тонам, но сделать лук свежее и стильнее поможет одежда в бежевом или молочном цвете.





Базовый — с ним надеваем модную яркую одежду, базовый свитер сделает образ уравновешенным.





Черно-белый принт — такие свитера смотрятся интересно, чтобы получить трендовый образ, сочетайте с насыщенными яркими цветами, но даже с джинсами у вас получится интересный лук.





Жилет — удобная и трендовая вещь, может быть как в базовых цветах, так и в ярких, сочетайте с футболками, боди, рубашками или можно надевать на голое тело/под топы.





Сочные цвета — этой зимой особенно в тренде будут яркие цвета и принты, мода на них тянется ещё с лета, так что продолжает носить яркие вещи.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)