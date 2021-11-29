ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 08:36
Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Не только осенний, но и зимний базовый гардероб не может обойтись без теплых и уютных свитеров, которые год за годом неустанно радуют модниц привлекательными и стильными новинками моделей. Модные свитера удобны и универсальны, согревают нас теплом в непогоду, подчеркивают наши достоинства и успешно скрывают недостатки.

Стилист Ксения Господинова рассказала в Instagram, какие свитера будут в тренде зимой 2021-22 и предложила яркие и актуальные идеи для покупок.

Какие свитера будут в тренде зимой 2021-22:

На молнии — самый трендовый свитер в этом сезоне, комбинируем с брюками, джинсами, надеваем под объёмные жакеты.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Оверсайз — объёмный огромный свитер, лучше всего сочетается с узкими штанами и юбками, делает акцент на верхней части образа.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Молочный/ бежевый — часто зимой отдают предпочтение тёмным тонам, но сделать лук свежее и стильнее поможет одежда в бежевом или молочном цвете.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Базовый — с ним надеваем модную яркую одежду, базовый свитер сделает образ уравновешенным.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Черно-белый принт — такие свитера смотрятся интересно, чтобы получить трендовый образ, сочетайте с насыщенными яркими цветами, но даже с джинсами у вас получится интересный лук.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Жилет — удобная и трендовая вещь, может быть как в базовых цветах, так и в ярких, сочетайте с футболками, боди, рубашками или можно надевать на голое тело/под топы.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендов

Сочные цвета — этой зимой особенно в тренде будут яркие цвета и принты, мода на них тянется ещё с лета, так что продолжает носить яркие вещи.

Какой свитер стоит купить этой зимой: топ-7 модных трендовИллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Ранее стилист поделилась секретами, как выглядеть изящно и женственно при любом размере.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинец шокировал воздушной гимнастикой с собаками: такого номера вы еще не видели!
Украинец шокировал воздушной гимнастикой с собаками: такого номера вы еще не видели!