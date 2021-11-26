Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретами
Какие части тела выделять, чтобы выглядеть изящно и женственно? И дело не в талии. Все гениальное просто - в каждой фигуре есть эти ключевые точки стройности: шея, запястья, щиколотки.
"Школа IQ стиля" поделилась в Instagram действенными фишками и уловками, которые помогут выглядеть стройнее.
Чем больше точек открыто, тем более привлекателен ваш образ. И даже в самых "мужских" вещах можно быть заметно женственной. Например, пиджак оверсайз накидываем поверх топа - ключицы подчеркнуты. А если подтянуть рукава, то и хрупкие запястья добавят шарма.
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Подробнее о каждой точке:
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Шея - центр притяжения взглядов. Она "держит" наше лицо, на ней носим украшения. Если шея не спрятана в объемные воротники, то мы выглядим более женственной, лёгкой и словно "открытой" миру.
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Запястья - тоже "волшебная" точка стройности. Даже если мы надели объемный свитер, в котором не видно фигуры (особенно талии), но подкатаем его рукава — облику сразу вернётся нужная нам хрупкость за счет обнаженных запястий.
Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)⠀⠀
Щиколотки - как тонкое основание нашего тела, с которым мы смотримся гораздо изящнее. Правильно открытые щиколотки немедленно облегчают фигуру и тут же лишают нескольких лишних кг (если таковые имеются). Представьте себя в юбке миди — на фоне закрытых бедер и ног тонкие щиколотки пикантно выделяются на контрасте.
Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)⠀
Вывод такой - когда мы излишне закрываемся одеждой, пусть даже трендовой, то окружающие (особенно мужчины) считывают это как недоступность, нежелание общаться и даже отсутствие энтузиазма к жизни.
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А какие метаморфозы происходят, стоит лишь открыть наши точки стройности (без "громких" декольте и "шокирующих" мини). Визуально мы становимся легкими на подъём, готовыми к спонтанности, гибкими в общении и просто притягательными.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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