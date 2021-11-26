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Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретами

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Пятница 26 ноября 2021 14:32
Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретами Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Какие части тела выделять, чтобы выглядеть изящно и женственно? И дело не в талии. Все гениальное просто - в каждой фигуре есть эти ключевые точки стройности: шея, запястья, щиколотки.

"Школа IQ стиля" поделилась в Instagram действенными фишками и уловками, которые помогут выглядеть стройнее.

Чем больше точек открыто, тем более привлекателен ваш образ. И даже в самых "мужских" вещах можно быть заметно женственной. Например, пиджак оверсайз накидываем поверх топа - ключицы подчеркнуты. А если подтянуть рукава, то и хрупкие запястья добавят шарма.

Подробнее о каждой точке:

Шея - центр притяжения взглядов. Она "держит" наше лицо, на ней носим украшения. Если шея не спрятана в объемные воротники, то мы выглядим более женственной, лёгкой и словно "открытой" миру.

Запястья - тоже "волшебная" точка стройности. Даже если мы надели объемный свитер, в котором не видно фигуры (особенно талии), но подкатаем его рукава — облику сразу вернётся нужная нам хрупкость за счет обнаженных запястий.

Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретами
Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)⠀⠀

Щиколотки - как тонкое основание нашего тела, с которым мы смотримся гораздо изящнее. Правильно открытые щиколотки немедленно облегчают фигуру и тут же лишают нескольких лишних кг (если таковые имеются). Представьте себя в юбке миди — на фоне закрытых бедер и ног тонкие щиколотки пикантно выделяются на контрасте.

Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретами
Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Вывод такой - когда мы излишне закрываемся одеждой, пусть даже трендовой, то окружающие (особенно мужчины) считывают это как недоступность, нежелание общаться и даже отсутствие энтузиазма к жизни.

А какие метаморфозы происходят, стоит лишь открыть наши точки стройности (без "громких" декольте и "шокирующих" мини). Визуально мы становимся легкими на подъём, готовыми к спонтанности, гибкими в общении и просто притягательными.

Как выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретамиКак выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретамиКак выглядеть изящно при любом размере: стилист поделилась секретамиИллюстративное фото (pexels.com)

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